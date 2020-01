Emilia-Romagna, delegato Cgil licenziato dopo un selfie con Salvini. Era in malattia (Di domenica 26 gennaio 2020) Doveva essere a casa per malattia e invece si è messo in posa per un selfie con il leader della Lega, Matteo Salvini. E la foto gli è costata il lavoro. È il caso di Christian Lanzi, 47 anni, sposato con tre figli, delegato sindacale della Felt-Cgil – Federazione Italiana Lavoratori Trasporti della Cgil – che, come scrive il Corriere della Sera, avrebbe perso così il posto di lavoro presso la società di logistica A3S che opera all’interporto di Bologna. Il selfie e la difesa La foto, che risale al 18 novembre 2018, è stata scattata durante la visita ufficiale del segretario della Lega. Un giorno in cui Lanzi sarebbe dovuto essere a casa, in congedo per malattia – congedo cominciato a inizio ottobre con prognosi fino al 6 dicembre. Da qui, il licenziamento per giusta causa, che l’uomo ha deciso di impugnare. I legali dell’uomo sostengono che ... open.online

