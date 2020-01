Cortona ospita il console degli Usa a Firenze (Di domenica 26 gennaio 2020) Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ha ricevuto oggi la visita di cortesia del console generale degli Stati Uniti a Firenze, Benjamin Wohlauer. Si è trattato di un incontro che ha confermato il rapporto di amicizia esistente fra Cortona e gli Stati Uniti d’America. Nel corso del colloquio, che si è svolto nella sede del palazzo comunale, ed è stato improntato alla massima cordialità, il diplomatico americano ha manifestato il proprio interesse per il territorio cortonese, sia per le sue bellezze artistiche e naturali, sia per la sua vocazione ai rapporti internazionali. Sindaco e console hanno espresso la comune volontà di dialogo sui progetti di scambio in essere e su quelli a venire, con l’obiettivo di approfondire e migliorare le intese reciproche. Dopo l’incontro in comune, e il pranzo in un locale del centro storico, Wohlauer ha visitato il museo etrusco e il museo diocesano, ... ildenaro

