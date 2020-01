Coronavirus, ex ufficiale isreliano Shoham: “Creato in laboratorio” (Di domenica 26 gennaio 2020) Spunta l’ipotesi complottista della creazione del Coronavirus cinese in laboratorio. Questa è la tesi di Shoham, ex ufficiale dell’intelligence e biologo dell’esercito israeliano. Coronavirus, Shoham: “Una creazione dei biologi” Mentre in Cina il Coronavirus continua a diffondersi e mietere vittime ogni giorno, non poteva mancare all’appello l’ipotesi cospirazionista per spiegare la comparsa improvvisa di questo ceppo. Dany Shoham, ex biologo e ufficiale dell’intelligence israeliana per anni in missione in America e Medioriente, avrebbe una teoria alquanto bizzarra per spiegare l’epidemia cinese. In un’intervista rilasciata sulle pagine del Washington Times, ecco l’ideadell’ex militare: “Alcuni laboratori dell’istituto sono stati probabilmente impegnati, in termini di ricerca e sviluppo, in armi biologiche, ... notizie

NonnaMaria15 : RT @ArturoP66023286: Coronavirus, l'ex ufficiale israeliano Shoham: «Creato dai cinesi in laboratorio di armi batteriologiche» https://t.co… - pietro30199674 : RT @magicaGrmente22: Coronavirus, l'ex ufficiale israeliano Shoham: «Creato dai cinesi in laboratorio di armi batteriologiche» https://t.co… - NegAdriana : RT @ArturoP66023286: Coronavirus, l'ex ufficiale israeliano Shoham: «Creato dai cinesi in laboratorio di armi batteriologiche» https://t.co… -