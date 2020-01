Coppa del Mondo ciclocross 2019-2020: van der Poel surclassa tutti a Hoogerheide. Aerts vince la classifica generale (Di domenica 26 gennaio 2020) Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) conquista anche la gara dedicata a suo padre, il GP Adrie van der Poel di Hoogerheide, ultima tappa di Coppa del Mondo di ciclocross 2019-2020. Per il campione del Mondo si tratta del quinto successo su cinque prove disputate, in questa stagione, nella Challenge targata UCI. Mathieu, inoltre, con il trionfo odierno ha anche ottenuto cinque vittorie su cinque partecipazioni, tra gli Elite, alla manifestazione di casa. Oltretutto, con questa vittoria l’iridato prolunga la sua striscia di imbattibilità in Coppa del Mondo che dura ormai dal 17 dicembre 2017. Al secondo posto, nella giornata odierna, si è classificato il belga Toon Aerts (Telenet), il quale ha staccato, nel corso dell’ultima tornata, il connazionale e acerrimo rivale Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal). Proprio Aerts, tra l’altro, conquista la classifica generale di ... oasport

Eurosport_IT : Ok, adesso è tutto vero: TRIPLETTA AZZURRA!!! ??????? Elena #Curtoni vince la sua prima gara in coppa del Mondo, Mart… - matteosalvinimi : Storica tripletta italiana nella Coppa del Mondo femminile di sci! APPLAUSI a Elena Curtoni, Marta Bassino e Feder… - ItaliaTeam_it : ANCORA PODIO PER MARTA! ???????? Sulle nevi di Bansko seconda piazza per Marta #Bassino nel superG di Coppa del Mondo!… -