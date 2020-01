Como, anziano ustionato dal vapore bollente che esce dalla strada: si sospetta un guasto (Di domenica 26 gennaio 2020) Stava passeggiando nel parco della città in compagnia del suo cane quando una parte del terreno ha ceduto e il suo piede è finito in una pozzanghera d'acqua bollente che gli ha provocato una grave ustione: è accaduto a Como e la vittima un 81enne residente in città è finito in ospedale a causa delle ferite riportate. fanpage

