Benevento, maestra d’asilo grave per meningite, profilassi per tutti i bambini (Di domenica 26 gennaio 2020) Una insegnante trentenne di Benevento è in gravi condizioni all'ospedale Cotugno. È affetta da meningite, è stata trasferita a Napoli dopo un primo ricovero al Rummo di Benevento. Avviata la profilassi per i suoi familiari, per i dipendenti della scuola e anche per i bambini della sua classe d'asilo: 16 piccoli, 14 dei quali erano già vaccinati. fanpage

