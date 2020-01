Anastasio Rosso Di Rabbia testo canzone Sanremo 2020 (Di domenica 26 gennaio 2020) Anastasio Rosso DI Rabbia testo Sanremo 2020. Il rapper è in gara al 70° Festival della canzone Italiana con il brano Rosso Di Rabbia. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Anastasio Rosso Di Rabbia Sanremo 2020: autori Anastasio è al suo primo Festival come concorrente. Il giovane cantate ha vinto la scorsa edizione di X Factor 10 dove ha conquistato il pubblico con le sue cover in versione rap. Anastasio salirà sul palco dell’Ariston con la canzone Rosso Di Rabbia, scritta dallo stesso artista insieme a L. Serventi, M. Azara e S. Tartaglini. SCOPRI I TESTI DI TUTTE LE CANZONI IN GARA A #Sanremo2020 Anastasio Rosso Di Rabbia Sanremo 2020: audio e video IN ARRIVO Anastasio Rosso Di Rabbia testo canzone Sanremo 2020 IN ARRIVO Sanremo 2020 sui social Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato ... cubemagazine

RollingStoneita : #Anastasio parla del nuovo album ‘Atto zero’, della canzone di #Sanremo ‘Rosso di rabbia’, del rischio di perdersi… - marcoda1975 : Sanremo 2020, intervista ad Anastasio: “Voglio che la mia musica sia un pugno in faccia” -