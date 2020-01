Zielinski: “Sarri? Ora siamo avversari, daremo tutto per batterlo! Vogliamo vincere!” (Di sabato 25 gennaio 2020) Zielinski sul match con la Juve, ha detto che è una partita che può cambiare la stagione, Sarri un ottimo tecnico ma adesso sono avversari e vogliono batterlo. Si vede bene nel ruolo che ha da mezz'ala ed arriverà anche il gol. Al futuro non pensa è concentrato solo sulla maglia vuole dare tanto. L'articolo Zielinski: “Sarri? Ora siamo avversari, daremo tutto per batterlo! Vogliamo vincere!” proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

MarekNapoli : RT @napolimagazine: RAI - Zielinski: 'Sarri grande allenatore, ma ormai è un nostro avversario e dobbiamo batterlo, vogliamo recuperare pun… - MundoNapoli : Zielinski: 'Dobbiamo battere Sarri, quello che è accaduto appartiene al passato'. - TUTTOJUVE_COM : Zielinski alla Rai: 'Sarri mi ha dato tanto, ma ora è alla Juve e dobbiamo batterlo' -