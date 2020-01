Zagrebelsky: «Salvini citofona? Ricorda la notte dei cristalli» (Di sabato 25 gennaio 2020) “Quel gesto, che fa un certo ribrezzo, che ha fatto un leader politico andando a suonare un citofono è molto simile a quello che accadde in Germania nella tragica notte dei cristalli, quando gente comune, e non un leader politico, era stata autorizzata e incitata ad andare nei luoghi dove vivevano e lavoravano gli ebrei per stanarli e metterli alla gogna”. Così il giurista Gustavo Zagrebelsky intervenendo all’incontro con le sardine torinesi. Sottolineando, poi, che “Salvini non ci sarebbe se non ci fossero i Salviniani”, Zagrebelsky ha osservato : “la causa della crisi del nostro tempo non è Salvini, Salvini è il prodotto, il problema è che tanti nostri concittadini sono partecipi della visione del mondo che si riconosce in lui. Se non ci fosse Salvini ne emergerebbe un altro, magari peggiore”. “Per questo – ha concluso – ... nextquotidiano

