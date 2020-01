Wuhan, panico per il virus, uno studente italiano: “Restiamo tutti chiusi in casa” (Di sabato 25 gennaio 2020) Le speranze sono che si possa trovare presto una soluzione: “Speriamo nel nuovo ospedale interamente dedicato al coronavirus”. Il terrore non si spegne. E’ acceso vivo, intenso. La paura che solo scendendo per strada la vita possa scivolare via lontana è contagiosa. A raccontarlo è uno studente italiano a Wuhan che si confessa con l’Ansa … L'articolo Wuhan, panico per il virus, uno studente italiano: “Restiamo tutti chiusi in casa” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

