Virus di Wuhan: “Nessun allarme in Italia” (Di sabato 25 gennaio 2020) Parla Ippolito, il direttore dello Spallanzani riguardo alla situazione e al panico formatosi intorno alla questione Virus Wuhan. Non ci sarebbe niente di cui aver paura, lo assicura Ippolito, direttore dello Spallanzani, celebre ospedale romano: “Non c’è nessun allarme tale da dover creare un sistema parallelo di gestione del coronaVirus cinese. I servizi di pronto soccorso … L'articolo Virus di Wuhan: “Nessun allarme in Italia” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Agenzia_Ansa : Virus Cina: caso sospetto a Parma, rientrava da Wuhan. Lievi sintomi su una donna ricoverata all'Ospedale Maggiore… - SkyTG24 : Virus Cina, un caso sospetto a Bari: donna rientrava da Wuhan - MediasetTgcom24 : Virus misterioso, caso sospetto a Bari: rientrava da Wuhan #bari -