Virus Cina, primo caso in Australia

Australia il primo casp di contagio da coronaVirus, che in Cina ha già mietuto 41 vittime. L'Australia è l'ultimo Paese in ordine di tempo ad essere raggiunto dal contagio. Le autorità non hanno diffuso le generalità della persona contagiata. Si sa soltanto che si tratta di un uomo che una settimana fa era giunto a Melbourne proveniente da Wuhan, la città cinese ritenuta focolaio del Virus. Il responsabile della sanità pubblica Australiana ha fatto sapere che il paziente è stato messo in isolamento.(Di sabato 25 gennaio 2020)

