Viaggi, un’agenzia ha inventato i tour per i vegani (Di sabato 25 gennaio 2020) Dopo i Viaggi per single, per coppie, per sportivi, per gourmand e sole donne sono arrivati anche i tour specifici per i vegani. Si tratta dell’idea di un’agenzia, la World Vegan Travel, specializzata nel creare tour ad hoc per chi ha deciso di eliminare dall’alimentazione quotidiana tutti gli alimenti di origine animale: cene in ristoranti gourmet 100% veg, esperienze cruelty free e alloggi in strutture che rispettano la natura e gli animali. Ovviamente, non è necessario essere vegani per partecipare ai Viaggi. In un mondo in cui cresce la consapevolezza dell’impatto ambientale di allevamenti & co., possono essere tanti i veg-curiosi attratti da questo tipo di esperienza. Viaggi vegani, da Bangkok a Parigi L’agenzia «sta riempiendo una nicchia, creando momenti di lusso in linea con i valori dei vegani», ha detto a Lonely Planet la ... gqitalia

Rotundo98Andrea : @bievbz94 io lavoro in un’agenzia di viaggi da 6 mesi , tu che fai ? - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Contabile: TSACHILAS VIAGGI Cerca un/a IMPIEGATO/A CONTABILE/AMMINISTRATIVO PER AGENZIA DI VIAGGI La… - adoreyoujk : ultimamente mi sento un’agenzia di viaggi ma cre sto trambusto -