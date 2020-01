Valentino Mazzola, salvò un futuro calciatore dall’annegamento: la bigamia e la tragica morte di un campione (Di domenica 26 gennaio 2020) Il 26 gennaio 1919 nasceva, a Cassano d’Adda, Valentino Mazzola. Diventerà una vera e propria leggenda. Valentino fu costretto a lasciare la scuola elementare e lavorare in una bottega da fornaio per aiutare la famiglia dopo la tragica morte del padre, investito da un camion. Lo chiamavano “tulen” (barattolo in dialetto) per via delle lattine che colpiva. Calciava qualunque cosa gli capitasse a tiro. A dieci anni diventa già un piccolo eroe. Si butta nel fiume Adda per salvare un ragazzo più piccolo di lui che stava affogando. Si chiamava Andrea Bonomi e sarebbe diventato capitano del Milan. Si unirà ad Emilia, dalla quale avrà due figli: Sandro e Ferruccio. Mazzola creò il primo caso di bigamia, che precedette Coppi e la Dama Bianca. Sposò, infatti, la giovane aspirante miss Giuseppina a Vienna. Un matrimonio brevissimo. Venne celebrato il 20 aprile del 1949. Il 4 maggio ... calcioweb.eu

barison_andrea : @apupillo66 @FrancoGraziano3 @AntoDPrete Confermo, era in onore di Valentino Mazzola ma in Brasile era Mazola. - FrancoGraziano3 : @apupillo66 @barison_andrea @AntoDPrete In portoghese forse, lui veniva paragonato al Grande Valentino Mazzola del grande Torino - dan_maze : @belloe_belloe Voglio Mahomes che si rimbocca le maniche come Valentino Mazzola -