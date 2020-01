Terremoto in Turchia, almeno 18 morti: tutti gli aggiornamenti (Di sabato 25 gennaio 2020) Sono almeno 18 i morti a causa del Terremoto, di magnitudo 6.8 della scala Richter, che ha colpito ieri sera la provincia orientale turca di Elazig. almeno 30 sono le persone sotto le macerie in attesa di essere salvate, 18 invece è il numero di vittime del forte Terremoto, di magnitudo 6.8 della scala Richter, … L'articolo Terremoto in Turchia, almeno 18 morti: tutti gli aggiornamenti proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

