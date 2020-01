Short track, due argenti con Arianna Fontana e Martina Valcepina agli Europei 2020 a Debrecen. Schulting in vetta all’overall (Di sabato 25 gennaio 2020) Luci e ombre per i colori azzurri in questa seconda giornata degli Europei 2020 di Short track sull’anello di ghiaccio a Debrecen (Ungheria). Di scena le finali dei 500 e dei 1500 metri femminili e maschili, nonché le heat delle staffette, funzionali alla qualificazione negli atti conclusivi. Pronti, via e Arianna Fontana si è tinta d’argento nei 1500 metri. La prova che ha sorriso alla forte olandese Suzanne Schulting (2’35″915), oro olimpico a PyeongChang nei 1000 metri e campionessa d’Europa in carica a Dordrecht l’anno passato, ha visto la fuoriclasse di Polaggia di Berbenno centrare la piazza d’onore con il crono di 2’36″134, davanti alla tedesca Anna Seidel (2’36″319). Settimo posto nella finale A per Cynthia Mascitto (3’15″645), mentre Martina Valcepina ha concluso in terza posizione la finale B vinta ... oasport

