Serie A, SPAL-Bologna 1-3 (Di sabato 25 gennaio 2020) Serie A, i risultati di sabato 25 gennaio. In campo per i consueti tre anticipi SPAL-Bologna, Fiorentina-Genoa e Torino-Atalanta. Campionato di Serie Ai risultati del 25 gennaio – Scendono in campo la SPAL, che affronta il Bologna in casa, la Fiorentina, che affronta il Genoa, e il Torino, che ospita un’Atalanta alle prese con il primo momento di difficoltà della stagione. Fonte foto: https://www.facebook.com/SerieA Serie A, i risultati di oggi 25 gennaio Di seguito i risultati di Serie A di sabato 25 gennaio SPAL-Bologna 1-3FIORENTINA-GENOA – TORINO-ATALANTA – SPAL-Bologna, il risultato e i marcatori SPAL-Bologna 1-3 Marcatori: 23′ Petagna (S), 24′ autogol Vicari (B), 59′ Barrow (B),63′ Poli (B) La prima occasione della gara arriva al primo minuto sugli sviluppo di un calcio di punizione dalla trequarti battuto ... newsmondo

