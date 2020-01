Roma-Lazio, Serie A: probabili formazioni, pronostici (Di sabato 25 gennaio 2020) Roma-Lazio è il primo dei due posticipi della domenica della ventunesima giornata di Serie A, si gioca alle 18. Tutte e due le squadre hanno giocato nel corso della settimana in Coppa Italia e sono state eliminate, ma giocando in modo ben diverso. La Roma è stata presa a pallate dalla Juventus, la Lazio è stata molto sfortunata contro il Napoli: statistiche, probabili formazioni e pronostici. Roma – Lazio domenica ore 18:00 Prima o poi doveva capitare. La Lazio ha perso una partita dopo averne vinte quattordici consecutive escludendo l’Europa League. Nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Napoli è però stata molto sfortunata tra pali, calcio di rigore sbagliato da Immobile scivolato su una zolla e gol annullato per fuorigioco millimetrico. Ancora una volta la squadra allenata da Simone Inzaghi ha dimostrato di sapere creare occasioni da gol con grande ... ilveggente

OfficialASRoma : ?? Dzeko contro la Lazio è andato a segno in due occasioni, entrambe nel campionato 2015-16. Ecco 10 statistiche in… - virginiaraggi : Abbiamo tutelato i dipendenti di Roma Multiservizi, salvando migliaia di posti di lavoro. Il Tar del Lazio ci ha da… - OfficialSSLazio : #RomaLazio ?? Vendita dei tagliandi prolungata fino al fischio d’inizio della partita anche nel settore Distinti Nor… -