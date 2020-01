Primavera, proiezioni METEO verso forti turbolenze (Di sabato 25 gennaio 2020) Il discorso sulle anomalie rimpiazzate da altre anomalie è stato ampiamente discusso. Per chi non lo sapesse, anomalie METEO climatiche permanenti portano sovente ad altrettante anomalie METEO climatiche. Ma di segno opposto. Per capirci: ora siamo in presenza di un "non Inverno", tra non molto potremmo vederci costretti a commentare un "super Inverno". Quando? Se avete letto l'altro articolo pomeridiano saprete già che stiamo monitorando con estrema attenzione i possibili riscaldamenti atmosferici e abbiamo provato ad abbozzare qualche ipotesi evolutiva. Ma se l'Inverno non dovesse riuscire a ritagliarsi un piccolo spazio, neppure nella seconda metà di febbraio, allora occhio alla Primavera. E' vero, autorevoli modelli stagionali hanno già sentenziato un trimestre primaverile all'insegna dell'Alta Pressione e della mitezza, ma noi non ne siamo così convinti. Perché a ... meteogiornale

Primavera proiezioni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Primavera proiezioni