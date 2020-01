Paola Taverna si candida a guidare il M5s: "Matteo Salvini impazzito, fa paura. Col Pd si lavora bene" (Di sabato 25 gennaio 2020) Paola Taverna non vuole sentire altro aggettivo, per il Movimento 5 Stelle, che "rivoluzionario". La vicepresidente del Senato non sceglie un campo per il futuro, ma dice: "Con la Lega di Matteo Salvini mai più. Fa cose che cominciano a farmi paura", spiega in una intervista a Repubblica in edicola liberoquotidiano

