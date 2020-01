Molluschi contaminati | l’allerta arriva anche in Italia (Di sabato 25 gennaio 2020) Allerta massima in tutta Europa, Italia compresa, per alcune partite di Molluschi contaminati che potrebbero far ammalare di Norovirus causando problemi intestinali. Dopo l’allerta delle scorse settimane in altri Paesi UE sono arrivato anche in Italia i Molluschi contaminati. Non si tratta di prodotti surgelati ma freschi che possiamo trovare nei banconi dei supermercati ma … L'articolo Molluschi contaminati l’allerta arriva anche in Italia è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

