Milano, controllore Trenord picchiato su un treno: un arresto (Di sabato 25 gennaio 2020) Milano, controllore trenord picchiato su un treno: un arresto Un controllore di trenord è stato colpito con una manata al volto da un passeggero a bordo di un treno nella stazione di Lambrate, a Milano. L’aggressore è un uomo di 27 anni, cittadino marocchino, che ha colpito con una manata in faccia un controllore di trenord a bordo di un treno fermo a Lambrate. Il dipendente di 36 anni è intervenuto attorno alle 18.40 su richiesta di alcuni passeggeri che erano stati minacciati e infastiditi dal giovane. Il dipendente ha riportato una contusione alla spalla (rimediata sbattendo contro una parete durante la colluttazione) che i medici dell’ospedale Fatebenefratelli hanno giudicato guaribile in 7 giorni. Secondo quanto riferito dalla polizia, alle 18.40 di ieri alcuni passeggeri del convoglio hanno chiesto l’intervento del personale di trenord per il comportamento ... tpi

