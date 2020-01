Mercato Genoa, ufficiale l’arrivo del giovane Konig dal Velez (Di sabato 25 gennaio 2020) Mercato Genoa, il sito della Lega ufficializza l’arrivo in rossoblù del classe 2002 Lucas Konig. Arriva dal Velez Nuovo colpo di Mercato in entrata per il Genoa di Enrico Preziosi. Si tratta di Lucas König, acquistato dal Velez. Nome in prospettiva poiché si tratta di un classe 2002. Come si apprende dal sito della Lega, il contratto è stato depositato. La duttilità è la caratteristica principale: può giocare su tutta la fascia, sia da esterno alto sia da esterno basso. Ha caratteristiche che gli permettono inoltre di occupare il ruolo di mezzala. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

