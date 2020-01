Matteo Salvini si prende i meriti per l’assoluzione di Cattaneo, ma non c’entra niente (Di sabato 25 gennaio 2020) La Lega fa giustizia: secondo Matteo Salvini il merito dell’assoluzione di Mario Cattaneo, l’oste che nel marzo del 2017 aveva ucciso un ladro che si era intrufolato nel suo locale, è suo. “Grazie alla nuova legge sulla legittima difesa voluta dalla Lega il ristoratore Mario Cattaneo, per cui erano stati chiesti tre anni di carcere per aver ucciso un rapinatore nel suo locale, è stato assolto! Giustizia!”, ha infatti commentato il leader del Carroccio, riconducendo la notizia alla riforma sulla legittima difesa che la Lega varò quando era al governo. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f534.png" alt=" urbanpost

