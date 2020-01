LIVE Sci alpino, Discesa Bansko 2020 in DIRETTA (25/1): TRIPLETTA EPOCALE! Elena Curtoni, Bassino e Brignone: DOMINIO ITALIA! (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLA Discesa DI Bansko CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa DI KITZBUEHEL DALLE 11.30 (SABATO 25 GENNAIO) 11.29 Fuori gara l’azzurra Nadia Delago, mentre l’austriaca Elisabeth Reisinger si inserisce in settima posizione a 0.65 dal miglior tempo con un’ottima prova. 11.25 A Bansko si materializza una TRIPLETTA leggendaria per l’Italia in Discesa libera. Elena Curtoni, alla prima vittoria in carriera a 28 anni (l’ultimo dei suoi tre podi risaliva al febbraio 2017, quando fu seconda a Crans-Montana in superG), ha preceduto Marta Bassino e Federica Brignone di 10 e 14 centesimi. Quarta Mikaela Shiffrin a 0.35. Signori, questa è STORIA! 11.24 DIETROOOOOOOOOOOOOOO!!! TRIPLETTAAAAAAAAAAAAAAA!!! TRIPLETTAAAAAAAAAAAAA!!! IMPERIUM ITALICUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUM!!! Petra Vlhova è decima a ... oasport

liber_tario : Con due match live agli #AusOpen e @NickKyrgios sul campo, entrambi i canali @Eurosport_IT mostrano lo sci. #macomecazzosifa - OA_Sport : LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: il giorno della Streif, Casse e gli azzurri per onorare Paris - zazoomnews : LIVE Sci di fondo skiathlon Oberstdorf 2020 in DIRETTA: Francesco De Fabiani cerca il colpaccio. Johaug subito in f… -