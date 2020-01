L’Amica Geniale 3 ci sarà con Storia di chi fugge e di chi resta tra matrimoni, tradimenti e figli (Di sabato 25 gennaio 2020) L'Amica Geniale 3 ci sarà. Lo sapevamo già da tempo ma adesso lo ha confermato anche Saverio Costanzo che proprio in conferenza stampa, durante la presentazione dei nuovi episodi della seconda stagione, ha annunciato che Lila e Lenù torneranno sul piccolo schermo il prossimo anno. Proprio in primavera prenderanno il via le riprese di Storia di chi fugge e di chi resta, il terzo capitolo della quadrilogia firmata da Elena Ferrante che racconterà la vita delle sue protagoniste ormai negli anni '70 tra matrimoni, tradimenti e figli.I punti interrogativi saranno tanti e non solo perché le due protagoniste saranno nuovamente vicine ma lontane ma anche perché, a questo punto, bisogna capire se avranno ancora il volto di Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Le due hanno rivelato in conferenza stampa di aver firmato un contratto in esclusiva e che, al momento, non possono dire sì ad un altro ... optimaitalia

