Giancarlo Magalli | schianto in auto e macchina distrutta | come sta il conduttore

La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Tempo: Giancarlo Magalli è miracolosamente illeso. Grosso spavento per Giancarlo Magalli che nella giornata di ieri è rimasto vittima di un incidente stradale a bordo della sua smart di colore bianco. Il fatto è avvenuto sulla Cassia bis, a Roma, prima dell'uscita per Formello. Magalli avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo che sarebbe finito contro il guard rail, schiantandosi. Nell'incidente sarebbe stata coinvolta anche una seconda vettura, un suv. Legatissima al padre, Michela, figlia di Giancarlo Magalli, ha commentato su Instagram il terribile incidente avuto dal padre. Il celebre conduttore era a bordo della sua Smart bianca e stava percorrendo la Cassia, a Roma, quando ha perso il controllo dell'auto, schiantandosi contro il guard rail. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un Suv con una famiglia a bordo.

