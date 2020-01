Discesa Bansko 2020 (25 gennaio) sci alpino: orario d’inizio, tv, streaming, pettorali di partenza (Di sabato 25 gennaio 2020) Dopo l’antipasto di ieri, oggi tocca alla Discesa numero due sulla pista di Bansko, Bulgaria, per quanto riguarda il settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Le protagoniste del Circo Bianco saranno di scena nella seconda prova veloce consecutiva, prima della gara che concluderà il weekend, ovvero il supergigante di domani. Vedremo come saprà comportarsi la pattuglia italiana, senza il suo faro Sofia Goggia fermata dopo la caduta di ieri, con Nicol Delago, Marta Bassino, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia a caccia di conferme, mentre le rivali saranno numerose e agguerrite, con la pattuglia austriaca che proverà a mettere i bastoni tra le ruote alla svizzera Corinne Suter che ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino sono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e ... oasport

ItaliaTeam_it : FEDERICAAAAAAA! ? Un'altra grande prestazione, @FedeBrignone è seconda nella discesa di Bansko! #ItaliaTeam… - Agenzia_Ansa : #sci Coppa del mondo: tra le donne, secondo posto per #federicabrignone nella discesa di Bansko alle spalle di… - Eurosport_IT : Che paura per Sofia #Goggia! ?? Ecco la caduta dell'azzurra nella discesa di Bansko, si rialza e per fortuna non se… -