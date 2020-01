Dimostra ogni giorno il proprio amore alla sua partner vestendosi per 33 anni con abiti uguali a quelli della compagna (Di sabato 25 gennaio 2020) Una Dimostrazione inusuale quella utilizzata da una coppia per Dimostrare a tutti il loro fortissimo legame sentimentale. I due coniugi Fin Donal e Nancy Featherstone già dal giorno del fatidico sì si sono vestiti con gli abiti identici. I due ha preso questa incredibile usanza da 33 anni e non ritengono assolutamente di cessarla. Spesso si fanno cucire abiti appositamente sia nella versione maschile che femminile. I due hanno deciso di vestirsi con abiti identici anche nell’eventualità di un’improvvisa lontananza per motivi di lavoro. I due si accordano la mattina stessa appena svegliati su cosa indossare. Per i due coniugi americani è un modo per Dimostrare il loro amore. I due hanno raccontato che il loro guardaroba è costituito da 600 abiti uguali e da appositi accessori fatti su misura per la coppia. I due hanno giurato di proseguire questa usanza fino ... baritalianews

0rietta : un cane ti conquista con l'amore e l'affetto che ti dimostra ogni giorno, incondizionatamente..???? ?????? ???????? ??' ???? ????… - xslonelywolf : @heroesandcons Ho adorato tantissimo la costruzione del film ed il fatto che sia mostrato dal punto di vista di Joj… - mauneobux : @AmoPlatone Dio é amore, dice la bibbia, non ha solo amore é l'essenza stessa dell'amore , ogni cosa che fa dimostr… -