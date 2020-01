Creme e make up fai da te: è nato il nuovo device per farli da sole e da casa (Di sabato 25 gennaio 2020) Creme e make up fai da te? In futuro potrebbe essere reale anche in modo professionale: ecco tutte le novità e il device che potrebbe cambiare il mondo della cosmetica. Il futuro di Creme e make up è nel fai-da-te Da anni le fashion addicted si cimentano a creare da sole le proprie Creme idratanti, le maschere, e alcuni prodotti di make-up. Nel futuro non molto lontano, però, creare in casa i cosmetici e le Creme diventerà del tutto normale e potrà garantire un risultato professionale e non molto lontano da quello dei prodotti in commercio. Recentemente, infatti, L’Oréal ha presentato una novità nel campo dell’intelligenza artificiale e della tecnologia. Il noto brand, infatti, ha ideato e messo in mostra la sua creazione all’interno del CES 2020 (Consumer Electronics Show), che si è svolto dal 7 al 10 gennaio a Las Vegas. Si tratta di una fiera ... velvetgossip

