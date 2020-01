Chef Giorgio Locatelli, conoscete la moglie? Chi è Plaxy [FOTO] (Di sabato 25 gennaio 2020) Lui è il grande cuoco stellato, conosciuto anche per le sue apparizioni televisive in programmi di successo e lei è Plaxy sua moglie, con la quale ha fondato la famosa Locanda Locatelli in Seymour Street a Londra. Chi è questa donna che ha conquistato il cuore dello Chef? L’amore sbocciò per un piatto inguardabile Il … L'articolo Chef Giorgio Locatelli, conoscete la moglie? Chi è Plaxy FOTO proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

TopChefIT : RT @bossebasta: @LucaBen80 @_avvocato Joe un po' manca, ma Cracco a me personalmente no. Chef Giorgio mi garba assai. - bossebasta : @LucaBen80 @_avvocato Joe un po' manca, ma Cracco a me personalmente no. Chef Giorgio mi garba assai. -