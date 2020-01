Auto esce di strada e si ribalta sulla 90 bis: illeso un 19enne (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Incidente stradale intorno alle 13 sulla statale 90 bis, intorno al chilometro 10, poco prima dell’incrocio di Paduli. Un 19enne di Casalbore, all’uscita da una curva, ha perso il controllo della sua Fiat Panda che è uscita fuori strada e si è ribaltata. Pronto l’intervento degli operatori del 118 di San Giorgio del Sannio, che al loro arrivo hanno trovato il ragazzo fortunatamente illeso e già fuori dall’abitacolo. Il 19enne è stato comunque trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli, dove è stato sottoposto a controlli poiché lamentava dolori all’altezza dell’addome. L'articolo Auto esce di strada e si ribalta sulla 90 bis: illeso un 19enne proviene da Anteprima24.it. anteprima24

