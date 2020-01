Alessandria, donna trovata morta in casa: ha ferite alla testa, ipotesi omicidio (Di sabato 25 gennaio 2020) Una donna di 41 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Valenza, nella provincia di Alessandria. Si tratterebbe di un omicidio: la vittima presenta infatti delle ferite alla testa. A dare l’allarme è stato il marito, che ha trovato la moglie senza vita tornando a casa dal lavoro. Dramma in una abitazione di Valenza, nella provincia di Alessandria, in Piemonte. Una donna di quarantuno anni è stata trovata morta nella sua casa, al civico 5 di via Carlo Albero Dalla Chiesa. A trovare il corpo e dare l’allarme è stato il marito, che avrebbe trovato la compagna in una pozza di sangue in casa tornando dal lavoro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della quarantenne. La vittima ha ferite alla testa: inquirenti ipotizzano un omicidio – Il cadavere, a quanto si apprende, presenta ferite alla testa che ... limemagazine.eu

