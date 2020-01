Africano reagisce a controllo: 4 agenti per fermarlo (Di sabato 25 gennaio 2020) Quattro agenti sono dovuti intervenire per fermare un migranti Africano che in serata, in via Corradi, nel pieno centro storico di Sanremo, ha reagito a un controllo, mentre stava cantando per strada. Alla fine è stato necessario chiedere pure il supporto dei carabinieri. La polazione: commercianti, residenti e semplici passanti, ha fatto scudo attorno al giovane straniero: "Stava soltanto cantando, non faceva niente di male. Ma quale città della musica". Il giovane rischia ora una denuncia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Fabrizio Tenerelli Quattro agenti sono dovuti intervenire per fermare un migranti Africano che in serata, in via Corradi, nel pieno centro storico di Sanremo, ha reagito a un controllo, mentre stava cantando per strada. Alla fine è stato necessario chiedere pure il supporto dei carabinieri. La popolazione: commercianti, residenti e ... ilgiornale

