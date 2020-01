Virus cinese, caso sospetto a Parma (Di venerdì 24 gennaio 2020) Virus cinese, caso sospetto a Parma L’allarme per il Virus cinese arriva anche in Italia. Dopo il sospetto contagio registrato a Bari (poi rivelatosi infondato), un caso sospetto si segnala a Parma. Le Aziende sanitarie locali hanno attivato tutte le procedure previste per un presunto caso di nuovo coronaVirus su una donna, residente nel parmense, che di ritorno da Wuhan, in Cina, ha accusato lievi sintomi di infezione alle vie respiratorie. Il caso, riferiscono i sanitari, è solo sospetto. La signora in buone condizioni di salute è ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Maggiore di Parma. Come previsto in questi casi e in via del tutto precauzionale Azienda ospedaliero-universitaria e Azienda Usl di Parma hanno adottato tutte le misure stabilite dal Ministero della salute e dalle Autorità sanitarie regionali. Leggi anche: CoronaVirus cinese: i sintomi, dove è ... tpi

Agenzia_Ansa : #Bari, le prime analisi escludono si tratti del coronavirus cinese #ANSA - Agenzia_Ansa : Il virus cinese 2019-nCoV è arrivato all'uomo dai serpenti #ANSA #coronavirus - Agenzia_Ansa : Virus cinese, stanno bene i 202 passeggeri arrivati a Fiumicino provenienti da #Wuhan #coronavirus #ANSA -