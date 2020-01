Verissimo, Eleonora Pedron è di nuovo innamorata. E si confessa su Max Biaggi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Eleonora Pedron racconta a Verissimo il suo nuovo amore, quello per Fabio Troiano, travolgente e pieno di passione. Si sono conosciuti sul treno Roma-Milano e da allora non si sono più lasciati. La coppia era uscita allo scoperto lo scorso settembre sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Davanti ai fotografi i due si erano scambiati un bacio che non era passato inosservato e che, di fatto, aveva colto tutti di sorpresa, anche se ormai in tanti sapevano della relazione tra l’ex Miss Italia e l’attore. A Silva Toffanin la showgirl racconta, dopo mesi di frequentazione in riservatezza, il sentimento che la lega a Fabio Troiano: Ci siamo conosciuti su un treno, anche se ci siamo detti le prime parole solo quando siamo arrivati a destinazione. Mi piace parlarne, ma lo faccio sempre con delicatezza e discrezione perché cerco di proteggere le persone che amo, anche un ... dilei

