Uccise un ladro con un colpo di fucile | ristoratore assolto

Sparò e Uccise ladro per difendersi : assolto Mario Cattaneo grazie alla legge di Salvini : Alberto Giorgi Mario Cattaneo scagionato dalle accuse. Salvini: "Merito della lega". Ma ora i giallorossi vogliono modificare la norma Mario Cattaneo, l'oste che nel marzo del 2017 Sparò a un ladro per difenderci – uccidendolo – è stato assolto in primo grado dall'accusa di eccesso colposo di legittima difesa. Il pubblico ministero aveva richiesto una condanna a tre anni di detenzione: "Cattaneo ha agito in legittima difesa, ma ha ...

Sparò e Uccise ladro nel suo locale : ora rischia tre anni di prigione : Alberto Giorgi Mario Cattaneo, nel maggio del 2017, Sparò e uccise Petre Ungureanu, che si era introdotto con tre complici nel suo ristorante. Il pm chiede tre anni di detenzione Era l'alba del 10 marzo 2017 quando Mario Cattaneo udì strani rumori provenire dal suo ristorante. Scese a controllare cosa stesse accadendo, imbracciando un fucile da caccia. Entrato nel locale, si trovò di fronte quattro uomini intenti a rubare. Uno dei ...

