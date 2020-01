Terremoto in Turchia, tremenda scossa di magnitudo 6.8: almeno 4 morti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Terremoto in Turchia, tremenda scossa di magnitudo 6.8 Ci sono stati almeno 4 morti a seguito della scossa di Terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito la Turchia oggi, venerdì 24 gennaio. L’epicentro è stato nella provincia orientale turca di Elazig. Lo riferisce il ministro dell’Interno di Ankara, Suleyman Soylu, che inizialmente aveva dichiarato di non avere notizie di vittime. Diversi palazzi sono crollati, terrore in strada. Lo riferisce l’osservatorio sismologico di Kandilli a Istanbul, secondo cui il sisma è avvenuto a una profondità di 10 km. La protezione civile turca ha inviato squadre di soccorso sul campo. Ci sarebbero persone sotto le macerie. Un video ha immortalato i soccorsi estrarre il corpo di un cittadino da un edificio distrutto. Secondo l’Us Geological Survey, il Terremoto ha avuto una magnitudo di 6,8 della scala Richter e l’epicentro ... tpi

Agenzia_Ansa : Scossa di #terremoto di 6.8 nell'est della Turchia #ANSA - Corriere : Turchia: registrata scossa di terremoto, magnitudo 6.7 - Corriere : Turchia: registrata scossa di terremoto, magnitudo 6.7 -