“Stai zitta!”. Gf Vip, ancora liti nella casa. Scoppia un caso tra Adriana Volpe e Barbara Alberti (Di venerdì 24 gennaio 2020) liti, polemiche e chiacchiere al Grande Fratello Vip. Scoppia un caso tra Adriana Volpe e Barbara Alberti. Dopo aver fatto la sua nomination in confessionale, Barbara Alberti ha rivelato: «Ho votatato un uomo, non avevo capito si potessero votare anche le donne». Adriana Volpe le fa notare che le avevano spiegato più volte il regolamento e Barbara Alberti sbotta: «Pensi che finga?». A quel punto, Scoppia la discussione. Adriana Volpe replica: «Ma perché devi sempre attaccarmi ogni volta che ti dico una cosa? Giuro che non parlo più, adesso io non parlo perchè ogni volta che dico una cosa sembra sempre che sia un attacco a lei. Ti giuro, ho il terrore di dirti una cosa, veramente. No, sul serio perché…». Continua dopo la foto Arrivano alla fine le spiegazioni di Barbara Alberti, che cita anche la “querelle Magalli”: «Non avevo nessuna intenzione bellicosa, ma figurati. Tu ... caffeinamagazine

