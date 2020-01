Sci alpino in tv oggi, orari superG Kitzbuehel e discesa Bansko 2020: startlist, pettorali e programma (Di venerdì 24 gennaio 2020) Si parte con l’attesissimo fine settimana di Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Ci attendono ben sei eventi in tre giorni, con gli uomini che saranno di scena nel fine settimana più atteso dell’anno, quello sulla celebre Streif di Kitzbuhel, mentre il Circo Bianco al femminile vedrà le protagoniste impegnate a Bansko in Bulgaria in questa tappa che sta, anno dopo anno, prendendo sempre più piede nel calendario. Con la brutta notizia del terribile ko di Dominik Paris ancora nella mente, i suoi colleghi saranno impegnati in un superGigante nella giornata di venerdì, quindi sabato toccherà alla tanto agognata discesa, prima dello slalom di domenica. Alle donne toccheranno tre prove veloci. Due discese libere (una sarà il recupero di quella cancellata in Val d’Isere) quindi si chiuderà con il superGigante domenicale. IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di sci ... oasport

Fisiofficial : Le prime parole di Paris dopo l'operazione al crociato: 'Ora penso solo a guarire'. Qui tutte le sue dichiarazioni… - Fisiofficial : In bocca al lupo, #paris, tornerai più forte di prima ! - Fisiofficial : CHE GIORNATA PER LO SCI ITALIANO! BRIGNONE VINCE UN GIGANTE AL CARDIOPALMA SUL SESTRIERE! GRANDIOSA FEDERICA! ????????… -