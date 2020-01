Ricerca: Unipd, morte improvvisa giovanile, scoperto nuovo tipo cellule cardiache (3) (Di venerdì 24 gennaio 2020) (Adnkronos) - La Prof.ssa Rampazzo, che da molti anni si occupa di studiare le cause genetiche della cardiomiopatia aritmogena, riuscendo con il suo gruppo di Ricerca ad identificare numerosi geni responsabili della malattia, sottolinea l’importanza della scoperta, in quanto, se da un lato apre la s liberoquotidiano

TV7Benevento : Ricerca: Unipd, in apnea per prima volta rilevati valori di ossigeno a 40 metri di profondità (3)... - TV7Benevento : Ricerca: Unipd, in apnea per prima volta rilevati valori di ossigeno a 40 metri di profondità... - IlBoLive : La #ricerca per salvare il #rinoceronte bianco del nord ha raggiunto un'altra tappa importante. Una nuova fecondazi… -