Oroscopo Branko del 24 gennaio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni (Di venerdì 24 gennaio 2020) L’Oroscopo di Branko del 24 gennaio annuncia novità abbastanza interessanti per il vostro segno zodiacale. Siete curiosi di sapere che cosa hanno in serbo gli astri per voi? Ecco le previsioni astrologiche della giornata di venerdì per i 12 segni zodiacali. Branko Oroscopo 24 gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – Anche in questa giornata potrebbe presentarsi il successo. Questo è un periodo di crescita e non potete permettervi antipatie e conflitti inutili. Le stelle favoriscono i liberi professionisti, soprattutto coloro che hanno un’attività all’estero. La forza di Marte in Sagittario si farà sentire in amore stasera con Luna nuova in Acquario. Nella vita sociale, politica, economica ci sono novità improvvise. Toro – Rendete molto nel lavoro indipendente, iniziative commerciali, perché sono poche le persone che riescono a seguirvi. Grazie all’influsso di ... kontrokultura

