Nearby Sharing, l’alternativa di Google ad AirDrop, è quasi pronta e funziona così (Di venerdì 24 gennaio 2020) Buone nuove per il sistema di condivisione in prossimità di Google, Nerarby Sharing, che potrebbe presto affiancarsi ad AirDrop senza complessi d'inferiorità. Ecco come funziona, i dettagli e le ultime informazioni trapelate in proposito. L'articolo Nearby Sharing, l’alternativa di Google ad AirDrop, è quasi pronta e funziona così proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

Nearby Sharing Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Nearby Sharing