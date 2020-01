Nasce Giorgio Chinaglia, bomber della Lazio – 24 gennaio 1947 – VIDEO (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il 24 gennaio 1947 Nasce a Carrara Giorgio Chinaglia, storico bomber della Lazio campione d’Italia 1973-74 Il 24 gennaio 1947 Nasce a Carrara uno dei giocatori più rappresentativi della S.S. Lazio, Giorgio Chinaglia. Si trasferisce a Cardiff all’età di 9 anni. È proprio in Galles che muove i primi passi nel calcio giovanile, vestendo la maglia dello Swansea City dopo aver rifiutato quella del Cardiff City. Proprio allo Swansea verrà soprannominato Long John. Nel 1964 esordisce anche in prima squadra, ma la sua esperienza nel paese britannico si rivela insoddisfacente a causa del poco spazio che gli viene riservato tra i titolari. Per favorire la carriera del giovane, la famiglia decide di tornare in Italia, dove viene ingaggiato nel 1966 dalla Massese in Serie C. Seguiranno due stagioni all’Internapoli, dove collezionerà 66 presenze e 24 ... calcionews24

Giorgio_JD63 : RT @Stefano173456: L'ignoranza de il Giornale I 5 Stelle sono una 'cultura' prima ancora di un partito, e la cultura 5 Stelle nasce per sp… - giorgio_mereu : RT @roby800: 21GENNAIO 1921 NASCE IL PARTITO COMUNISTA ITALIANO.? #BuongiornoATutti Mai un passo indietro - Giorgio_RossiTs : RT @arthemisiaarte: Escher nasce nel 1898 in Olanda e vi muore nel 1972. Nel 1922 visita per la prima volta l’Italia, dove poi visse per mo… -