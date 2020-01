Luigi Favoloso dopo la scomparsa torna sui social: “Sono a Yerevan, ma stanotte sarò già in un’altra nazione” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Luigj Favoloso su Instagram ha svelato di essere in Armenia, ai fan ha detto però di averlo rivelato solo perché stava già cambiando nazione Da settimane non si fa che parlare della scomparsa di Luigi Favoloso, divenuto noto in passato per via della sua lunga storia d’amore con Nina Moric e per aver partecipato al Grande Fratello 15. Dal 29 dicembre l’ex gieffino non ha più dato sue notizie. Da poco Favoloso ha fatto sapere che sta bene, Barbara d’Urso la scorsa settimana a Pomeriggio Cinque ha svelato che la redazione ha parlato al telefono con lui, a quanto pare è andato via per un motivo grave, ma non ha voluto rivelare il luogo in cui si trova. A rintracciare Luigi Favoloso ci aveva pensato il settimanale Chi, pochi giorni fa a Pomeriggio Cinque la d’Urso aveva detto: “Un’esclusiva che ci ha dato Signorini. Chi dice che si nasconde in Svizzera. Le immagini potete vederle su Chi in ... nonsolo.tv

