LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2020 in DIRETTA: 24 gennaio, tripletta russa! Della Monica-Guarise: troppi errori: ancora quarti. Ghilardi/Ambrosini ottavi

21.58: Finisce qui la DIRETTA Della terza giornata degli Europei, grazie per averci seguito e buonanotte, appuntamento a domani 21.57: Quarto posto per Della Monica/Guarise che confermano la posizione dello scorso anno, migliorano di un posto, ottavi, Ghilardi/Ambrosini 21.55: tripletta russa, dunque, con Boikova/Koslovskii oro, Tarasova/Morozov argento, Pavliuchenko/Khodykin 21.53: Il punteggio nel libero di Boikova/Koslovskii è 152.24 (78.16+74.08) per un totale di 234.58 che significa medaglia d'oro 21.51: Prova senza sbavature Della coppia russa in testa dopo il corto, Boikova/Koslovskii a cui non dovrebbe sfuggire il titolo 21.49: Bene anche il loop lanciato 21.48: Bene il flip lanciato 21.46: Bene triplo salchow in parallelo, qualche piccola ...

