Grande Fratello Vip, Licia Nunez lasciata via social dalla fidanzata: “Sei andata oltre” (Di venerdì 24 gennaio 2020) In questa edizione del Grande Fratello Vip 4 stanno venendo fuori pian piano le storie dei concorrenti. Licia Nunez ha raccontato della sua relazione con Imma Battaglia e ha avuto la possibilità di avere un confronto proprio con quest’ultima. Purtroppo tra le due non c’è stato modo di trovare un punto d’incontro, anche perché le versioni fornite dalle donne erano completamente diverse. Licia ha accusato l’ex compagna di aver iniziato la relazione con Eva quando erano ancora insieme mentre Imma ha sottolineato che l’attrice le ha fatto sentire molte mancanze e che la loro storia era già finita da tempo. Quello che ancora non sa l’attrice de “Le tre rose di Eva” è che la sua attuale compagna, che si chiama Barbara, l’avrebbe scaricata via social. Alla base di tale scelta ci sarebbe, da come si evince leggendo un post della donna, ci sarebbero alcune ... kontrokultura

