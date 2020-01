Godzilla, King Kong&C. Il mostro è il nostro specchio - (Di venerdì 24 gennaio 2020) Matteo Sacchi Un saggio sulle «strane bestie» e la loro nuova mitologia Figlia del Giappone antico e della tecnologia moderna Matteo Sacchi Viviamo in un'epoca di paure mostruose, iniziate poco dopo la Prima guerra mondiale e mai finite? Forse sì, perché negli ultimi cento anni gli umani si sono accorti che il loro grande potere tecnologico non necessariamente porta ai destini magnifici e progressivi promessi dal ballo Excelsior, anzi... Queste paure, di volta in volta belliche, nucleari, transgeniche, pandemiche o da apocalisse ecologiche. Le persone hanno avuto la necessità di metabolizzarle, viverle per finta per poterle anestetizzare o quanto meno oggettivare. E - ecco il punto - non lo hanno fatto dal terapista, lo hanno fatto nelle sale dei cinema. Spesso non a colpi di capolavori immortali ma attraverso filmini a basso budget ma con mostri alti almeno trenta piani. Lo spiega ... ilgiornale

