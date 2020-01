Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di venerdì 24 gennaio 2020) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione non sia molto cambiata in queste due settimane di festività natalizie.Le Lega resta primo partito guadagnando consensi come Fratelli d'Italia mentre scende ancora il M5S. Il centrodestra nel complesso al 50%L'ultimo sondaggio è di:Index per Piazzapulita del 23 gennaioLega - 31,8% (+0,3% rispetto al 16 gennaio)M5S - 16% (+0,2%)Pd - 18,7% (-0,2%)FdI - 10,9% (+0,4%) FI - 6,5% (-0,1%)It. Viva - 4,2% (-0,2%)Tecné per Dritto e Rovescio del 9 gennaioLega - 32% (+0,2% rispetto al 23 dicembre)Pd - 19,4% (+0,3%)M5S - 15,6% (-0,3%)FdI - 10,6% (+0,3%)FI - 7,9% (+0,1%)Italia Viva - 3,8% (-0,2%)- Noto, per Porta a Porta del 8 gennaioLega - 32% (+0,5% rispetto al 11 dicembre)Pd - 18,5% (+1%)M5S - 17,5% (-0,5%)FI - 7% (+0,5%)FdI - 10% (-0,5%)It. Viva - 3,5% (=)- Ixe, per Cartabianca del 7 gennaioLega - ... panorama

Capezzone : La scarica di insulti e offese contro #Mihajlovic, #Salvini e la #Borgonzoni può convincere gli ultimi indecisi. A… - RaiNews : Una donna barese proveniente dalla Cina è ricoverata nel Policlinico di Bari per un sospetto caso di coronavirus - RaiNews : Salgono a quattro, con #Wuhan, le città cinesi messi in quarantena #virus #coronavirus #Cina -