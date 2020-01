Counter-Strike: Global Offensive, le finali del torneo di Macao sono state annullate a causa dell'epidemia di coronavirus (Di venerdì 24 gennaio 2020) World Electronic Sports Games (WESG) ha annunciato in una dichiarazione ufficiale che le finali APAC WESG 2020 sono state annullate. L'evento che prevedeva le finali di Counter-Strike: Global Offensive avrebbe dovuto svolgersi a Macao, dal 16 al 18 febbraio. Il motivo è la crescente minaccia del virus Wuhan, noto anche come coronavirus.Il virus, che ha avuto origine nella città di Wuhan, in Cina, si sta diffondendo, specialmente nella regione asiatica. Con oltre 600 persone infette e attualmente almeno 20 morti, il virus sta gradualmente diventando una minaccia mondiale. Ad oggi, Corea del Sud, Taiwan, Thailandia, Giappone e Stati Uniti hanno confermato casi di persone infette dal coronavirus.Con la diffusione dell'epidemia, nemmeno gli eventi di eSport sono al sicuro dal virus. WESG ha dichiarato: "Nel tentativo di limitare i viaggi internazionali al fine di controllare la diffusione ... eurogamer

